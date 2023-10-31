В Крыму обмелели водоемы, — соцсети

Главное: Из-за снижения притока воды в Крыму сильно обмелели водохранилища. Фото местных жителей свидетельствуют, что в полноводных озерах и прудах фиксируется понижение воды на пять-семь метров.

Детали: Тайганское и Белогорское водохранилища на территории временно оккупированного Крыма сильно обмелили из-за снижения притока воды. Кроме того, в Бахчисарайском районе местные жители сфотографировали некоторые озера и пруд, где уровень тоже снизился на пять-семь метров. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер в понедельник, 30 октября.

В соцсети выложили фото нескольких водохранилищ под Бахчисараем:

— озер возле села Зеленое Бахчисарайского района;

— озера Штаны возле села Холмовка;

— Новоульяновского пруда.

Спикер оккупационного парламента полуострова Владимир Константинов утверждает, что воды как бы достаточно.

В тему: Крым не будет получать воду по Крымскому каналу минимум год.