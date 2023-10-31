Синоптик: Киев порадуют аномально теплые ноябрьские дни

Главное: Синоптик прогнозирует в Киеве на ближайшие 10 дней глубокой осени относительно теплую, малодождливую и местами солнечную погоду.

Детали: По прогнозу украинского портала Синоптик (Sinoptik), погода в Киеве в ближайшие 10 дней (с 31 октября по 9 ноября) не будет соответствовать традиционной погоде периода глубокой осени.

Дневная температура будет на уровне +7 — + 15, а ночная: + 5 — + 13 градусов.

Дождей, как пишет Синоптик, также будет не много.

При этом ожидается несколько солнечных дней.