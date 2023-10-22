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Фото-Новости > Наталья Фадеева: израильская модель OnlyFans записалась в солдаты

Наталья Фадеева: израильская модель OnlyFans записалась в солдаты

Агата Кловская
20.10.23 20:12
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Наталья Фадеева: израильская модель OnlyFans записалась в солдаты

Главное: Эротическая модель OnlyFans Наталья Фадеева пошла служить в армию Израиля.

Детали: Израильская эротическая модель с OnlyFans Наталья Фадеева заявила, что пошла в армию на войну с ХАМАС.

«Я буду не очень активна в социальных сетях. Я вступила в свою воинскую часть, чтобы исполнять свой долг в качестве резервистки. Не знаю, надолго ли. Молитесь за нас», — написала Наталья Фадеева в соцсетях и опубликовала фото в военной форме.
 
Справка: Наталья Фадеева активно публикует интимные снимки на OnlyFans. А в прошлом Наталья Фадеева любила позировать с оружием в руках.
 
 
 

Тэги: Израиль, модель, Наталья Фадеева

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