Солнечное затмение 2023: «Огненное кольцо» охватило Землю накануне вторжения Израиля в сектор Газа

Главное: 14 октября жители Северной, Центральной и Южной Америки могли наблюдать кольцевое солнечное затмение («Огненное кольцо»).

Детали: Ночью 14 октября, накануне вторжения Израиля в сектор Газа, жители Земли могли наблюдать редкое явление — кольцевое солнечное затмение («Огненное кольцо»). Увидеть его могли жители Северной, Центральной и Южной Америки. А вот на территории Украины его увидеть было нельзя.

Но для тех, кто хочет насладиться уникальным зрелищем, доступны онлайн-трансляции. Одну из них вело NASA.

У солнечного затмения «Огненное кольцо» было несколько фаз. Когда Луна начала движение по диску Солнца, она закрыла его не полностью, поэтому можно было увидеть частичное затмение. Спустя примерно час и 20 минут после начала этой фазы началась фаза кольцевого солнечного затмения. Одна продлилась окло пяти минут. После этого Луна продолжила свое движение, и снова можно было наблюдать фазу частичного затмения, которая также продлилась около часа и 20 минут.