104-летняя Дороти Хофнер отныне - самая пожилая парашютистка в истории

Главное: 104-летняя пенсионерка прыгнула с парашютом и побила мировой рекорд. Теперь Дороти Хофнер - самая пожилая парашютистка в истории.

Детали: Американка Дороти Хофнер из Чикаго передвигается с ходунками, но несмотря на это женщина отважилась на прыжок с парашютом, став самой пожилой парашютисткой в истории.

Когда после приземления её спросили о самочувствии, она ответила: «Замечательно. Но и там тоже было чудесно. Всё было восхитительно. Лучше и быть не могло».

До этого титул самой пожилой парашютистки по Книге рекордов Гиннеса носила Рут Линнеа Ингегерд Ларссон из Швеции. В мае 2022 года она прыгнула с парашютом в возрасте 103 лет.