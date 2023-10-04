Саграда Фамилия: через 140 лет знаменитое творение Антонио Гауди почти достроили

Главное: Строительство Саграда Фамилия (Базилика Святого Семейства) в Барселоне, которую спроектировал Антонио Гауди, подходит к концу.

Детали: Строительство Базилики Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, начатое в 1882 году, подходит к концу.

Первый проект был разработан архитектором Франсиско дель Вильяром, а на место которого в конце 1883 года был приглашён знаменитый Антонио Гауди, значительно изменивший первоначальный проект.

По решению инициаторов строительства храма финансирование работ должно выполняться исключительно за счёт пожертвований прихожан, что является одной из причин столь длительного строительства.

Cооружение, состоящее из 18 колоссальных башен, будет служить символическим изображением разных библейских персонажей. К ним относятся 12 апостолов, четыре евангелиста, а также фигуры Девы Марии и Иисуса.

12 ноября 2023 года в церкви состоится инаугурационная месса, во время которой будут освящены четыре башни евангелистов. В базилике заявили, что они будут подсвечены к Рождеству.