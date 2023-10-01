Василий Вирастюк разводится после 15 лет брака

Главное: Спортсмен-депутат Василий Вирастюк и его жена Инна Вирастюк разводятся. Решение принял Василий.

Детали: Известный украинский спортсмен-силач и депутат от «Слуги народа» Василий Вирастюк разводится со своей супругой Инной Вирастюк.

Пара прожила в браке 15 лет, у них есть двое общих сыновей.

Как заявил Вирастюк, решение развестись принял он.

«Решение принял непосредственно я еще в начале октября 2022 года. Если меня не заставят, то вы никогда и не узнаете истинные причины нашего развода», — написал Василий Вирастюк.

Но он уточнил, что заставить объяснить причину развода может поведение экс-супруги.

Кроме этого, Василий Вирастюк заявил, что хотел бы, чтобы дети остались с ним, а также пожаловался на финансовые «аппетиты» экс-супруги.

«Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям, но „аппетит“ жены в разы преувеличивает мои возможности. Я готов нести ответственность за детей, и хотел бы, чтобы они проживали со мной», — сказал спортсмен.

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