На выборах в Словакии победила антиукраинская партия Роберта Фицо

Главное: Партия «Направление — социальная демократия» (SMER) Роберта Фицо побеждает на выборах в Словакии. Фицо выступает против поддержки Украины.

Детали: Партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который выступает против поддержки Украины, побеждает на выборах в парламент после подсчета более 99% голосов.

«Направление — социальная демократия» (SMER) Фицо получает 23,42%.

Второе место занимает либеральное проевропейское движение «Прогрессивная Словакия», которое набирает 16,75% голосов.

На третьей позиции — партия экс-премьера и бывшего соратника Фицо Петера Пеллегрини «Голос — социальная демократия» (HLАS). Она получила 15,07% избирателей.

Собственно, от позиции HLАS (с кем она вступит в союз) и будет зависеть во-многом кто сформирует новую коалицию — партия Фицо или его оппоненты из «Прогрессивной Словакии».

Пеллегрини в последнее время дистанцировался от Фицо, но эксперты накануне выборов не исключали, что «Голос» может все-таки войти в коалицию со SMER.