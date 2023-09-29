Микропластик в облаках: японские ученые в шоке от своего открытия

Главное: Японские ученые обнаружили микропластик в облаках над на горами Фудзияма и Ояма.

Детали: В рамках исследования ученые поднялись на горы Фудзияма и Ояма, чтобы собрать воду из тумана, окутывающего вершины, после чего детально анализировали физические и химические свойства взятых проб.

Результаты оказались неожиданными: команда идентифицировала девять разных типов полимеров и один тип каучука в частице микропластика, размер которой колебался от 7,1 до 94,6 микрометра. Более того, каждый литр проверенной облачной воды содержал от 6,7 до 13,9 частиц пластика.

«Если проблема пластикового загрязнения воздуха не будет решена, изменения климата и экологические риски могут стать реальностью, нанося необратимый ущерб окружающей среде в будущем», — предупредил ведущий автор исследования Хироши Окоти из Университета Васэда.