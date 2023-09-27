В пирамиде фараона Сахуры обнаружили восемь хранилищ

Главное: Пирамида фараона Сахуры, правившего в XXV веке до нашей эры, являлась частью большого похоронного комплекса. Там обнаружили восемь хранилищ.

Детали: В пирамиде Сахуры в египетской провинции Гиза совместная египетско-германская археологическая миссия обнаружила восемь ранее неизвестных помещений по типу кладовых. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление Министерства туризма и древностей Египта.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, назвал это открытие «очень важным, поскольку оно проливает свет на внутренний дизайн комплекса пирамид царя Сахуры, второго правителя пятой династии Египта, датируемого 2400 годом до нашей эры».

По его словам, для сборки подробных карт наружных и внутренних помещений и узких проходов пирамиды было использовано 3D-лазерное сканирование.

Он добавил, что вновь открытые палаты в скором времени будут открыты для посетителей.

Кроме того, доктор Мухаммад Исмаил Халед, глава миссии, сказал, что хотя северная и южная части складской зоны были серьезно повреждены, особенно потолок и пол, все еще можно увидеть остатки оригинальных стен и части пола.

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