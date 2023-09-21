Илон Маск не знает, что купить на «лишние» 42 млрд долл

Главное: Илон Маск заявил, что у него есть 42 млрд долл. и спросил подписчиков, что ему на них следует купить.

Детали: Илон Маск в своей соцсети Х опубликовал фото, где он сидит на пачках с долларами. Говорит, у него есть свободные 42 млрд долл., и спрашивает подписчиков, что ему на них следует купить.

В комментариях ему предложили купить Facebook его главного конкурента Марка Цукерберга.

«Если бы я купил этот мусор, я бы его сразу удалил. Все, что они делают, это крадут вашу информацию. Ничего хорошего в этом нет», — ответил Маск.

Другие предложили вложить их как-то в освоение Марса.

«Я слышу, что вы хотите построить город на Марсе? Это хорошее использование денег», — отозвался Маск.

Также ему понравилась идея выкупить Samsung и Apple и создать «супертелефонную компанию».