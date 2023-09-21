Джон Феттерман: американский сенатор пришел на работу в шортах и толстовке

Главное: Сенаторам США отменили дресс-код. После этого сенатор Джон Феттерман пришел на работу в толстовке и шортах.

Детали: В главном зале сената США перестал действовать строгий дресс-код. Теперь законодатели на голосование могут приходить в свободной форме одежды, тогда как раньше они должны были быть одеты в брюки, пиджаки и галстуки.

Первым на нововведение отреагировал сенатор от штата Пенсильвания Джон Феттерман. Он пришел на работу в толстовке с капюшоном и мешковатых шортах.