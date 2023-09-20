В Подмосковье диверсанты взорвали два самолета и вертолет, — ГУР

Главное: По информации украинской разведки, под Москвой взорваны два самолета и вертолет. Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их скорейшее восстановление. А у вертолета взрывом повреждена хвостовая часть, отметили в разведке.

Детали: В России неизвестные диверсанты устроили взрывы на аэродроме Чкаловский в Московской области. Повреждены два самолета и один вертолет, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в среду, 20 сентября.

Указано, что это событие произошло 18 сентября и вызвало «незаурядную истерику в высших военных коридорах».

«На аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые „самолеты судного дня“ и специальные самолеты (самолеты-разведчики)», — говорится в сообщении.

По данным разведки, диверсанты заложили взрывчатку и взорвали самолеты Ан-148 и Ил-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.

«Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один Ан-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения», — рассказали в ГУР.

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