Учительница французского покончила с собой после обвинений в проституции

Главное: Молодая россиянка-репетитор повесилась после обвинений в эскорте. Ее довели до депрессивного состояния.

Детали: В РФ 29-летний репетитор по иностранным языкам повесилась после обвинений в эскорте. Со слов родных, она была в депрессии из-за травли в соцсетях и долго не могла найти работу.

Мария (имя изменено) учила детей китайскому, французскому и английскому. В какой-то момент в комментариях под постами в соцсетях слили ссылки на сайты эскортниц, где утверждалось, что девушка может побыть учительницей не только для самых маленьких. Родители учеников узнали об этом и позабирали своих чад у Марии. А в соцсетях посыпался хейт.

Девушка осталась без работы на несколько месяцев, новых учеников набрать не смогла и впала в продолжительную депрессию. Накануне её брат приехал повидаться с сестрой, но не смог дозвониться до девушки и попасть в квартиру. Вызвал полицию. Приехавшие сотрудники вскрыли дверь и обнаружили тело Марии в петле. Предсмертной записки и признаков насильственной смерти не было.