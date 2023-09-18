Одессит украл у соседки черепаху и съел: ему светит срок

Главное: В Одессе мужчина похитил у соседки красноухую американскую черепаху, приготовил и съел. Ему грозит 8 лет.

Детали: В Одессе мужчине грозит 8 лет тюремного заключения за суп из соседской черепахи, Об этом сообщает полиция Одесской области

40-летний любитель экзотической еды похитил красноухую американскую черепаху у своей соседки, молотком разбил ей панцирь, а затем приготовил и съел.

Полиция предъявила ему обвинения по двум статьям: воровство в условиях военного положения и жестокое обращение с животными.