Одессит украл у соседки черепаху и съел: ему светит срок

Главное: В Одессе мужчина похитил у соседки красноухую американскую черепаху, приготовил и съел. Ему грозит 8 лет.
Детали: В Одессе мужчине грозит 8 лет тюремного заключения за суп из соседской черепахи, Об этом сообщает полиция Одесской области
Главное: В Одессе мужчина похитил у соседки красноухую американскую черепаху, приготовил и съел. Ему грозит 8 лет.
Детали: В Одессе мужчине грозит 8 лет тюремного заключения за суп из соседской черепахи, Об этом сообщает полиция Одесской области
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