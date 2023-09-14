В Евпатории уничтожено ПВО россиян на $1,2 млрд, — СМИ

Главное: Военная контрразведка повела уникальную спецоперацию возле Евпатории. Был «отминусован» российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов с помощью ракет «Нептун».

Детали: Подразделения СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию в оккупированном Крыму возле Евпатории, в результате которой был уничтожен российский комплекс ПВО Триумф стоимостью 1,2 млрд долларов. Об этом сообщил источник в СБУ в четверг, 14 сентября, пишет «РБК-Украина».

Утверждается, что были использованы беспилотники и крылатые ракеты «Нептун».

«Сначала беспилотники СБУ поразили „глаза“ комплекса — радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами „Нептун“ ударили по пусковым комплексам С300/400 „Триумф“», — говорится в сообщении.

Источники в Службе безопасности также говорят, что россиян в Крыму ждут новые «сюрпризы».

В тему: В Крыму заявили об атаке беспилотников в Евпатории.