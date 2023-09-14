Самый высокий пёс в мире умер, не дожив до 4 лет

Главное: Умер самый высокий пёс в мире — дог Зевс. Зевс был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2022 году.

Детали: В США умер самый высокий в мире пёс — немецкий дог по имени Зевс. Об этом сообщает Sky News

В возрасте трех лет ему пришлось ампутировать переднюю правую ногу, после того как ветеринары обнаружили у него рак. После операции у дога развилась пневмония. Он скончался 12 сентября, «положив голову на колени любящей хозяйки Бриттани».

В ноябре 2023 года Зевсу исполнилось бы четыре года.

Зевс был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2022 году как самая высокая из живущих собак-кобелей в мире. В холке пес достигал 105 см. Своим владельцам он достался в щенячьем возрасте в подарок.