Джефф Монсон: боец ММА стал... депутатом башкирского Курултая

Главное: Боец ММА Джефф Монсон избран депутатом башкирского Курултая от «Единой России».
Детали: По результатам голосования россиянин американского происхождения, боец ММА Джефф Монсон прошёл в парламент республики Башкортостан (РФ).
Главное: Боец ММА Джефф Монсон избран депутатом башкирского Курултая от «Единой России».
Детали: По результатам голосования россиянин американского происхождения, боец ММА Джефф Монсон прошёл в парламент республики Башкортостан (РФ).
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