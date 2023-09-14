Джефф Монсон: боец ММА стал... депутатом башкирского Курултая

Главное: Боец ММА Джефф Монсон избран депутатом башкирского Курултая от «Единой России».

Детали: По результатам голосования россиянин американского происхождения, боец ММА Джефф Монсон прошёл в парламент республики Башкортостан (РФ).

Весной 2023 г. Джефф Монсон выиграл в праймериз «Единой России» и стал кандидатом в депутаты. Монсон ранее говорил, что планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2026 году.

Это не первый политический пост американца в РФ. В 2018 г. Джефф Монсон победил на выборах горсовет подмосковного Красногорска, тоже от «Единой России» — спустя три месяца после того, как получил российское гражданство и отказался от американского.

Ранее Джефф Монсон в своих интервью говорил, что он анархист по политическим взглядам. Джефф Монсон финансировал анархические инициативы в США.

У Джеффа Монсона даже есть несколько тематических татуировок, среди которых — русские слова «свобода» и «солидарность», изображение серпа и молота на левой голени, а также красно-чёрная звезда на груди — символ анархо-коммунизма.