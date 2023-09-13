Александр Мациевский: украинскому военному поставили памятник в Грузии

Главное: Военному ВСУ Александру Мациевскому установили памятник в Тбилиси. На постаменте написано «Героям слава!».

Детали: Украинскому снайперу Александру Мациевскому, убийство которого оккупанты засняли на видео, установили памятник в Тбилиси (Грузия). Фотографию скульптуры опубликовал Укринформ.

Скульптура Александру Мациевскому, на постаменте которой написано «Героям слава!», установлена на территории частной клиники.

Справка: 6 марта 2023 года появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают безоружного украинского военнопленного, который перед смертью сказал «Слава Украине». 12 марта следователи СБУ установили, что этим военным был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Игоревич Мациевский. В тот же день президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

памятник Александру Мациевскому