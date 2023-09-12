Шольц снял повязку с глаза и засветил свой фингал

Главное: Немецкий канцлер Олаф Шольц впервые после получения травмы появился на публике без глазной повязки. На его лице видны следы синяка.

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц через неделю после травмы снова появился на публике без повязки на глазу. На лице политика пока виднеются следы синяка. Об этом 12 сентября сообщает Spiegel.

Глава немецкого правительства выступил с речью на трехдневной международной конференции общины святого Эгидия, которая проходит в Берлине.

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