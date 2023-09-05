Татьяна Коряк: блогер-миллионник заявила, что власть Украины превратила мобилизацию в геноцид

Главное: Украинская блогер и чемпионка по фитнес-бикини Татьяна Коряк попала в скандал. Она заявила, что с РФ надо не воевать, а договариваться. После этого она закрыла свою страницу в Инстаграме.

Детали: Украинская блогер-миллионник Татьяна Коряк призвала «не воевать, а договариваться» с Россией.

По словам Татьяны Коряк, в украинскую армию набирают «мясо». Также она заявила, что, «когда у одних сложные периоды, другие не должны страдать», а воевать — выбор каждого, но не ее мужа.

«Количество воинов ничего не решит! Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? [...] Тупо геноцид народа. Мне жалко наш народ, который исчезает. [...] Если бы вы мыслили как я, то другая сторона не нападала бы. Это касается всех», — написала Татьяна Коряк.

"Мне жалко наш народ, который исчезает. Неужели нельзя переговорами все решить?", - добавила блогер. После этого Татьяна Коряк закрыла свою страницу в Инстаграме, на которую подписаны более миллиона человек.

Справка. Татьяна Коряк (Корячка) — чемпионка Украины по фитнес-бикини и блогер с аудиторией 1 млн человек в Instagram. Она родилась в Бахмуте Донецкой области. В настоящее время находится на Кипре.