Крысы захватили Колизей

Главное: Власти Рима ведут борьбу с крысами, заполонившими Колизей.

Детали: Крысы атаковали Колизей: власти Рима ведут борьбу с вредителями, заполонившими исторический район города, — пишет BBC

По словам представителя управляющей компании, крыс привлекли кучи мусора, которые оставили туристы, а недавняя жара усугубила проблему, поэтому памятника было выброшено большое количество пластиковых бутылок.

Сейчас рабочие чистят зеленые зоны вокруг Колизея и сточные канавы, где часто встречаются крысы, а также расставляют ловушки.

По официальным данным, в Риме насчитывается около семи миллионов крыс, то есть примерно по две с половиной на каждого жителя города.