Современный Робинзон Крузо: немец спасся с необитаемого острова благодаря надписи на песке

Главное: Немец попал на необитаемый остров и спасся оттуда, написав на песке SOS.

Детали: Немецкий «Робинзон Крузо» спасся с необитаемого острова, написав на песке SOS. Об этом пишет Bild.

Путешествие 64-летнего мужчины на парусной яхте в Карибском море закончилось крушением у берегов острова Кей-Сал. Над поверхностью воды осталась торчать лишь мачта.

Три долгих дня мужчина провел вдали от цивилизации. Он сумел соорудить укрытие, используя пальмы, и несколько раз выпустил сигнальные ракеты в надежде привлечь внимание.

Однако самым эффективным средством оказалось написанное крупными буквами SOS на песке. Именно это сообщение было замечено патрульной службой Береговой охраны США.