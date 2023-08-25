Современный Робинзон Крузо: немец спасся с необитаемого острова благодаря надписи на песке

Главное: Немец попал на необитаемый остров и спасся оттуда, написав на песке SOS.
Детали: Немецкий «Робинзон Крузо» спасся с необитаемого острова, написав на песке SOS. Об этом пишет Bild.
Главное: Немец попал на необитаемый остров и спасся оттуда, написав на песке SOS.
Детали: Немецкий «Робинзон Крузо» спасся с необитаемого острова, написав на песке SOS. Об этом пишет Bild.
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