Ночью были атакованы зернохранилища в Одесской области

Главное: «Шахиды» попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Одесской области.

Детали: Этой ночью «Шахиды» попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в районе Дуная на территории Одесской области.

В складских помещениях произошло возгорание, пожар локализован, его продолжают тушить.

Девять дронов при атаке были сбиты, сообщает ОК «Юг».