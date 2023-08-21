Ариэль (2024): Disney анонсировала мультфильм в сеттинге чернокожей «Русалочки»

Главное: Disney анонсировала новый мультсериал «Ариэль». Премьера состоится в 2024 году.
Детали: Disney анонсировала новый мультсериал в сеттинге «Русалочки» - «Ариэль».
Главное: Disney анонсировала новый мультсериал «Ариэль». Премьера состоится в 2024 году.
Детали: Disney анонсировала новый мультсериал в сеттинге «Русалочки» - «Ариэль».
Fat Bottomed Girls: таинственно исчезла песня Queen про «толстозадых девчонок»
Перси Джексон и Олимпийцы (2023): трейлер и дата выхода сериала
IJBOL вместо LOL и ROFL: новшество от поколения зумеров
Украинцы смогут получить деньги за информацию о коррупции
NV откровенно пиарит Сергея Притулу, задвинув Зеленского и Залужного на задний план
Ольга Харлан: знаменитая фехтовальщица продаёт свою куклу Барби
Горан Брегович: известный музыкант больше не сможет посетить Молдову из-за пророссийских взглядов
Татьяна Егорова-Луценко: муж председателя харьковского облсовета купил несколько ресторанов во Франции
Луис Рубиалес: спортивный босс Испании попал в скандал - поцеловал в губы футболистку
Эрдоган оценил вероятность мирных переговоров между Украиной и Россией
Военная полиция: в Украине появится новый силовой орган
В Европе резко взлетели цены на газ
Украине надо мобилизовать 3 миллиона человек, - Welt
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 257 930 солдат
Первые 6 истребителей F-16 полетят в Украину из Дании в конце 2023 года
Российская миссия на Луне с треском провалилась
Экспорт украинского урожая упал на треть. Это знаменует значительный спад для экономики
В Чернигове - прилет по драмтеатру. Там проводилась выставка дронов
Доллар в Украине снова начал дорожать
Ситуация с электричеством в Украине остается весьма непростой
Эгон Чолакян: американский ученый заявил, что через несколько лет начнется апокалипсис
Уровень безработицы в Украине продолжает снижаться
Украина серьезно нарастила добычу газа
В Полтавской области зафиксирована массовая гибель птиц
В Закарпатской области произошло очередное землетрясение
В Киеве дети совершили самоубийство
Цукерберг хочет провести бой в UFC
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 255 570 солдат
ВСУ освободили Урожайное
Американские полицейские передали своим украинским коллегам необычную помощь
Украинский малый бизнес уходит в Польшу
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
С кем мы останемся в Украине после победы?