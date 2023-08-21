Ариэль (2024): Disney анонсировала мультфильм в сеттинге чернокожей «Русалочки»

Главное: Disney анонсировала новый мультсериал «Ариэль». Премьера состоится в 2024 году.

Детали: Disney анонсировала новый мультсериал в сеттинге «Русалочки» - «Ариэль».

В новой ленте изменят цвет кожи всех героев — темнокожей станет не только Ариэль, но и Урсула, Тритон и другие персонажи.

Премьера мультсериала «Ариэль» состоится в 2024 году.