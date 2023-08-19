Болц: умер знаменитый мемный пёс из Гонконга

Главное: Умер мемный пёс сиба-ину по кличке Болц. Ему было 12 лет.
Детали: В Гонконге умер знаменитый мемный пёс сиба-ину по кличке Болц. О смерти интернет-знаменитости сообщили его владельцы на странице в Instagram. Болцу было 12 лет.
Главное: Умер мемный пёс сиба-ину по кличке Болц. Ему было 12 лет.
Детали: В Гонконге умер знаменитый мемный пёс сиба-ину по кличке Болц. О смерти интернет-знаменитости сообщили его владельцы на странице в Instagram. Болцу было 12 лет.
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