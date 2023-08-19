Болц: умер знаменитый мемный пёс из Гонконга

Главное: Умер мемный пёс сиба-ину по кличке Болц. Ему было 12 лет.

Детали: В Гонконге умер знаменитый мемный пёс сиба-ину по кличке Болц. О смерти интернет-знаменитости сообщили его владельцы на странице в Instagram. Болцу было 12 лет.

«Не грустите, пожалуйста, помните о радости, которую Болц принес миру. Я надеюсь, что он сможет продолжать приносить радость всем в онлайн-мире, это моя единственная скромная просьба», — написал хозяин собаки.