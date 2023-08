В одной из церквей Англии появился очень необычный витраж

Главное: Необычный витраж появился в одной из церквей Англии. Он посвящен коронавирусу.

Детали: Необычный витраж, посвященный пандемии коронавируса, появился церкви Святой Марии и Святого Андрея в английской деревне Уитлсфорд. Об этом пишет издание Cambridge Independent.

Сообщается, что на нем изображены «трогательные примеры заботы профессионалов и соседей во время пандемии COVID-19».

Информируется, что витраж состоит из двух частей.

В левой части изображены тревога, одиночество, жизненные трудности, медицинский персонал в средствах индивидуальной защиты и женщина, доставляющая еду пожилому человеку.

В правой части показаны радость, единение людей, начало новой жизни и признаки весны.

Как отмечается, обе части соединены радугой, а на самом верху изображен маленький голубь. На витраже также нанесена надпись, фраза из Библии «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою» (When you go through deep waters, I will be with you).

Стало известно, что решение о создании витража было принято в ознаменование тысячелетия со дня постройки церкви, а также в знак благодарности за заботу и милосердие, проявленные местными жителями в мрачные дни пандемии.

Витраж был создан мастером из графства Эссекс Беном Финном.

