Необычный автомобиль Елизаветы II пустят с молотка

Главное: На аукционе продадут гольф-кар Елизаветы II. Это Garia Courtesy.

Детали: Во время аукциона Iconic Auctioneers с молотка пустят весьма необычный лот. Это гольф-кар Garia Courtesy покойной королевы Великобритании Елизаветы II.

Известно, что данное транспортное средство было изготовлено исключительно для того, чтобы та могла посещать выставку цветов в Челси.

Примечательно, что машина использовалась лишь дважды, проехав чуть менее тринадцати километров.

Кроме этого информируется, что автомобиль получил максимальную комплектацию с двумя дополнительными сиденьями и модернизированной литиевой батареей емкостью 120 Ач.

Он окрашен в белый цвет и способен вместить до шести человек.

Сообщается, что в список оборудования входят холодильник и подстаканники, а также аудиосистема с Bluetooth и динамиками.

Оценочная стоимость Garia Courtesy составляет от 25 тысяч до 31 700 долларов.

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