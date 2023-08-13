Клубничная перьевая звезда: в Антарктиде выловили существо с 20 «руками»

Главное: В Антарктиде обнаружено существо с 20 «руками». Его назвали «антарктическая клубничная перьевая звезда» или Promachocrinus fragarius.

Детали: В Антарктиде обнаружено удивительное существо класса морских лилий с 20 «руками». Это — новый вид, который назвали Promachocrinus fragarius.

Эти необычные существа принадлежат к классу известному как криноидеи. Promachocrinus также называется «антарктической пернатой звездой». Новое открытие уже окрестили «клубничной перьевой звездой» (Promachocrinus fragarius) из-за внешней схожести с этим фруктом.

Promachocrinus fragarius обитают на значительных глубинах, находясь под водой на глубине от 19 до 1981 метра. Их расцветка может меняться от фиолетового до темно-красного оттенка. Одной из самых интересных черт этих существ является их анатомия: у них имеется целых 20 щупалец, которые они используют для плавания и сбора морского планктона.