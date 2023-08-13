Глеб Михайличенко: киевский актер сбежал в Россию

Главное: Киевский актер Глеб Михайличенко уволился из театра и сбежал в РФ. Теперь он работает на российскую компанию.

Детали: Известный киевский актер Глеб Михайличенко уволился из театра и сбежал в Россию.

Глеб Михайличенко теперь работает на российскую компанию, специализирующуюся на создании интервью и других коммерческих видеороликов. Выехал он незаконным путем.

В начале полномасштабного вторжения Глеб Михайличенко выступал в поддержку бойцов ВСУ.