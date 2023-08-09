На Харьковщине от взрыва планшета погиб ребенок

Главное: В Харьковской области девочка играла на планшете, когда устройство заряжалось. Внезапно он взорвался, и ребенок погиб от полученных травм.

Детали: В селе Павловка Богодуховского района Харьковской области 11-летняя девочка погибла от взрыва планшета. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

По предварительным данным следствия, ребенок играл на планшете, когда устройство заряжалось. Внезапно он взорвался, и ребенок погиб от полученных травм.

По предварительным данным следствия, ребенок играл на планшете, когда устройство заряжалось. Внезапно он взорвался, и ребенок погиб от полученных травм.

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