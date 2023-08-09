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Фото-Новости > В Нью-Йорке акула напала на украинку

В Нью-Йорке акула напала на украинку

Агата Кловская
09.08.23 16:17
355
В Нью-Йорке акула напала на украинку

Главное: Акула напала на украинскую эмигрантку Татьяну Колтунюк на пляже нью-йоркского района Куинс. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Детали: В американском Нью-Йорке произошло громкое ЧП. Как сообщает ABC News, на пляже Rockaway в районе Куинс на 50-летнюю женщину, украинскую эмигрантку Татьяну Колтунюк, 8 августа напала акула.

Известно, что пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии.

Уточняется, что нападения акул на этом пляже крайне редки. Этот случай стал первой атакой акулы на этом пляже с 1953 года. 

Информируется также, что Rockaway сразу же закрыли для посетителей, а в воздух подняли вертолет, но обнаружить морских хищников не удалось.

В тему: В Египте поймали акулу, сожравшую россиянина.

Тэги: США, Нью-Йорк, мир, акула, ЧП, Татьяна Колтунюк

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