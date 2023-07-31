Самое солнечное место на Земле находится в Чили

Главное: Ученые нашли самое солнечное место на Земле. Это плато в пустыне Атакама на севере Чили.

Детали: Ученые нашли самое солнечное место на Земле. Анализ, проведенный Университетом Сантьяго, показал, что плато в пустыне Атакама на севере Чили является самым солнечным местом в мире.

Интенсивность солнца на плато Чайнантор такова, что человек может получить столько же ультрафиолетового излучения, сколько и на Венере. Хотя температура воздуха тут далеко не рекордная — благодаря океанским водам из Антарктиды средние значения едва достигают 4 градусов по Цельсию. Впрочем, даже с такой температурой кожа не будет защищена от солнечных ожогов.

В будущем плато Чайнантор может стать лучшим местом для размещения солнечных электростанций.