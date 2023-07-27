Под Киевом произошло резонансное ДТП – фура влетела в блокпост

Главное: Громкое ДТП произошло под Бучей. Фура врезалась в блокпост.

Детали: В четверг, 27 июня, под Киевом произошло громкое ДТП. Под Бучей фура DAF под управлением 22-летнего водителя влетела в блокпост.

Об этом сообщает местная полиция.

Известно, что грузовик ехал по главной дороге, когда 27-летний водитель Daewoo, выезжая со второстепенной улицы, не пропустил его, в результате чего создал аварийную ситуацию.

Правоохранители говорят, что водитель DAF во избежание ДТП совершил экстренное торможение, повернул руль вправо и столкнулся с блокпостом.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

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