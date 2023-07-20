ASAP Rocky: американский рэпер зачем-то опубликовал фото с оккупационной Z-символикой

Главное: Американский рэпер ASAP Rocky опубликовал фото с Z-символикой. Подписчики возмутились.

Детали: Известный американский рэпер ASAP Rocky опубликовал фото, где он в цепочке и ремне с Z-символикой и танками

Подписчики ASAP Rocky возмутились и написали много комментариев с недовольством.

Через время ASAP Rocky удалил эти фото.