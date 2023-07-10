Самый большой древний топор археологи нашли на территории Британии

Главное: Археологи нашли на территории Британии крупнейший древний топор. Обнаружены гигантские каменные артефакты возрастом 300 тыс. лет.

Детали: Археологи из Калифорнийского университета обнаружили одни из самых крупных доисторических каменных орудий в Британии. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Internet Archaeology, пишут Новости археологии.

Команда проводила раскопки в глубоких отложениях ледникового периода, сохранившихся на склоне холма над долиной Медуэй в графстве Кент. В ходе работы ученые смогли найти 800 каменных артефактов, которым более 300 000 лет.

Среди находок были два чрезвычайно больших кремниевых топора – длина одного из них составляет более 29 см. Это рекордный размер для Британии. Исследователи полагают, что эти инструменты использовали для разделки мяса.