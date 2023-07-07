На Виннитчине школьники ради развлечения подожгли кабинет директора

Главное: В Винницкой области школьники подожгли кабинет директора. Дети объяснили, что сделали это ради развлечения, а вот отвечать за их проделки придется родителям.

Детали: В Винницкой области двое подростков подожгли кабинет директора школы и разбили мебель и технику. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Сообщения о пожаре в одной из школ Жмеринского района поступило вчера в 10:30 от администрации заведения.

«На место происшествия выехали полицейские и спасатели. После ликвидации возгорания правоохранители обнаружили признаки поджога. Для розыска злоумышленников привлечен весь личный состав местной полиции, оперативников и следователей областного главка, кинологов и криминалистов. В течение двух часов полицейские установили, чток правонарушению причастны двое братьев-школьников в возрасте 10 и 13 лет. Разыскали несовершеннолетних в этом же населенном пункте. Дети объяснили, что сделали это для развлечения», — говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал, размер нанесенного ущерба устанавливается.

«Данное преступление карается лишением свободы сроком до десяти лет. Учитывая, что дети не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за них будут отвечать родители», — сообщили в полиции.

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