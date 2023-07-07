На Прикарпатье из-за непогоды подтоплены дома и дороги

Главное: На Прикарпатье спасатели проводят мероприятия по ликвидации последствий непогоды. На территории области объявлено штормовое предупреждение.

Детали: В Надворнянском районе на Прикарпатье из-за сильных дождей подтоплены домохозяйства, подвалы и дороги. Об этом сообщило главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что спасатели проводят мероприятия по ликвидации последствий непогоды, в частности откачивают воду в частных домовладениях сел Гвизд и Стримба.

В ГСЧС напомнили, что на территории области действует штормовое предупреждение. В конце дня пятницы ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. Объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

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