Россия снова атаковала Украину «мопедами». Есть погибшие

Главное: Ночью россияне совершили очередную атаку беспилотниками на Украину. В некоторых регионах есть попадания и погибшие.

Детали: Ночью 7 июля войска РФ совершили очередную атаку на Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. ПВО уничтожила 12 из 18 выпущенных БПЛА, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг запустил беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ.

Противовоздушная оборона работала в южных и восточных регионах Украины.

"В общей сложности зафиксированы пуски 18 «Шахедов»... В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных сил уничтожены 12 ударных БПЛА Shahed-136/131", - подчеркнули военные.

В Днепропетровской области есть попадания и погибшие, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Он отметил, что защитники из Воздушного командования Восток сбили шесть «Шахедов».

"Обломки одного из них упали на ехавшее по трассе авто. К сожалению, два человека погибли", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, загорелась сухая трава, которую уже потушили.

"Еще один БПЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Произошел пожар. Пламя охватило более 100 кв. м и достигало четырехметровой высоты. Его уже потушили. Никто не пострадал", - добавил Лысак.

Также россияне били по Никополю из тяжелой артиллерии, обошлось без пострадавших.

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