Главное: На картине Питера Брейгеля, написанной в 1562 году, возможно изображены динозавры. Интересно, что открытие динозавров нашей цивилизацией произошло в 1824 году.

Детали: На картине Питера Брейгеля «Самоубийство Саула», написанной в далёком 1562 году, возможно изображены динозавры.

Само слово «динозавр» древнегреческого происхождения. В переводе означает «страшная ящерица». Гигантские кости находимые иногда в земле, в античности их считали останками героев эпохи Троянской войны, в Средние века и вплоть до XIX в. — останками исполинов, о которых упоминается в Библии и которые погибли во время всемирного потопа.

Открытие динозавров нашей цивилизацией произошло в 1824 году, когда преподаватель геологии в Оксфорде Уильям Баклэнд доложил в собрании Королевского геологического общества о находке (в 1815 году) в юрских сланцах Стоунзфилда, графство Оксфордшир, нескольких костей. Баклэнд затруднялся с их атрибуцией, пока Кювье, посетивший Оксфорд в 1818 году, не определил, что они принадлежат гигантской хищной ящерице.

В результате, Баклэнд назвал вновь открытый вид мегалозавром — «огромным ящером». Его описание он издал в труде под заглавием «Reliquiae diluvianae» («Допотопные останки»).