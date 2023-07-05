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Фото-Новости > Динозавры на картине средневекового художника Питера Брейгеля?

Динозавры на картине средневекового художника Питера Брейгеля?

Агата Кловская
05.07.23 11:14
77
Динозавры на картине средневекового художника Питера Брейгеля?

Главное: На картине Питера Брейгеля, написанной в 1562 году, возможно изображены динозавры. Интересно, что открытие динозавров нашей цивилизацией произошло в 1824 году.

Детали: На картине Питера Брейгеля «Самоубийство Саула», написанной в далёком 1562 году, возможно изображены динозавры. 

Само слово «динозавр» древнегреческого происхождения. В переводе означает «страшная ящерица». Гигантские кости находимые иногда в земле, в античности их считали останками героев эпохи Троянской войны, в Средние века и вплоть до XIX в. — останками исполинов, о которых упоминается в Библии и которые погибли во время всемирного потопа.
 
Открытие динозавров нашей цивилизацией произошло в 1824 году, когда преподаватель геологии в Оксфорде Уильям Баклэнд доложил в собрании Королевского геологического общества о находке (в 1815 году) в юрских сланцах Стоунзфилда, графство Оксфордшир, нескольких костей. Баклэнд затруднялся с их атрибуцией, пока Кювье, посетивший Оксфорд в 1818 году, не определил, что они принадлежат гигантской хищной ящерице.
 
В результате, Баклэнд назвал вновь открытый вид мегалозавром — «огромным ящером». Его описание он издал в труде под заглавием «Reliquiae diluvianae» («Допотопные останки»).
 
 
 
 

Тэги: Питер Брейгель, динозавр

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