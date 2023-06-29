Хильда: лицо женщины-друида реконструировала эксперт из Шотландии

Главное: Шотландская исследовательница, используя череп женщины-друида, реконструировала ее голову и лицо в 3D восковой модели. Старушка, известная как Хильда скончалась между 55 г. до н.э. и 400 г. н.э.
Детали: Шотландская исследовательница, используя череп женщины-друида, реконструировала ее голову и лицо в 3D восковой модели. Считается, что старушка, известная как Хильда, проживала на шотландском острове Сторноуэй и ей было уже за 60, когда она скончалась.
Ее жизнь прошла в железном веке. В отчете на сайте Университета Данди объясняется, что череп был «возвращен к жизни» Карен Флеминг, магистрантом в области судебной медицины и распознавания лиц.
В своей статье Карен объяснила, что восстановила Хильду по измерениям древнего черепа, который хранился в Музее анатомии Эдинбургского университета. Хильда внесена в опись как одна из шести «друидов, которые были переданы Френологическому обществу Эдинбурга в 1833 году».
Ученые не смогли определить дату рождения Хильды по ее черепу. Тем не менее они сделали предположение, что женщина скончалась между 55 г. до н.э. и 400 г. н.э., и выдвинули версию о ее кельтском происхождении.
Друиды были древними жрецами у кельтских народов. Их принято представлять как волхвов, одетых в белые одеяния, опирающихся на посох. Убедительных и однозначных аргументов их существования имеется мало. Еще меньше известий о женщинах-друидах. Знаменитый герой кельтских мифов Фингал, а точнее Финн Маккул, вырос у женщины-друида. Есть также сведения о них в древнеримских произведениях, записанных Флавией Вописком, в которых описываются беседы между императором Диоклетианом и женщинами-друидами.