Сенсационная археологическая находка в Крыму: загадочная надпись в яме для жертвоприношений

Главное: На раскопках античного городища Артезиан в Крыму под двухтысячелетним слоем земли обнаружили фрагмент ордерной детали древнего храма с надписью, посвященной боспорскому царю Фарнаку II.

Детали: Сенсация на раскопках античного городища Артезиан в Ленинском районе оккупированного Крыма. Под двухтысячелетним слоем земли участники Артезианской археологической экспедиции обнаружили фрагмент ордерной детали древнего храма с надписью, посвященной боспорскому царю Фарнаку II.

Фарнаку II был сыном знаменитого Митридата VI Евпатора. Именно Фарнака Митридат ценил больше всех из своих детей, называя своим преемником. Он позже составил заговор против отца.

Фрагмент карниза с гравировкой археологи обнаружили среди прочих деталей, причем, сброшенными в яму не хаотично, а тщательно уложенными. Архитектурные элементы поражают своими размерами, поэтому поднимать их пришлось с помощью автокрана.

«У этой надписи еще есть продолжение. Раскопки еще не окончены, поэтому надо немного потерпеть. Над расшифровкой текста сейчас работают несколько исследователей. Сенсация уже в том, что сама надпись есть. Все исторические интерпретации впереди», — рассказал начальник Артезианской экспедиции.