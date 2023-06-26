Каховское водохранилище сейчас: на высохшем дне находят археологические артефакты времен палеолита и казачества

Главное: На дне Каховского водохранилища находят артефакты разных времен: от палеолита до Второй мировой.
Детали: На дне высохшего Каховского водохранилища продолжают находить археологические ценности. Об этом сообщает ВВС.
Главное: На дне Каховского водохранилища находят артефакты разных времен: от палеолита до Второй мировой.
Детали: На дне высохшего Каховского водохранилища продолжают находить археологические ценности. Об этом сообщает ВВС.
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