Каховское водохранилище сейчас: на высохшем дне находят археологические артефакты времен палеолита и казачества

Украина построит зерновой терминал в Африке

В России начался государственный переворот, который возглавляет Пригожин

ФСБ и Генпрокуратура РФ обвинили Пригожина в организации вооруженного мятежа

Переворот в России окончен: Лукашенко договорился с Пригожиным

Подруга аферистов Мария Барабаш зарабатывает на трагедии Саакашвили, - СМИ

Продавал детей на органы: в Закарпатье задержали преступника, торговавшего украинскими малышами

Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне 225 580 солдат

План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден, — Буданов

В Крыму произошел взрыв на газопроводе

Утвержден 11 пакет европейских санкций против России

Из-за Эль-Ниньо в 2023 году на Земле активизируются разные природные аномалии

Украина получит F-16 в начале 2024 года?

В России начался государственный переворот, который возглавляет Пригожин

ФСБ и Генпрокуратура РФ обвинили Пригожина в организации вооруженного мятежа

Переворот в России окончен: Лукашенко договорился с Пригожиным

Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне 225 580 солдат

План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден, — Буданов

20.06.23 12:35

Купив собі діагноз, щоби не служити? ЗМІ пишуть про те, як Мікаела Хізанішвілі відмазують лікарі

19.06.23 16:19

Китай пообещал не помогать России оружием в войне против Украины

21.06.23 14:39

Зеленский озвучил главные основы для мира

21.06.23 15:51

В ООН обновили информацию по украинским беженцам

20.06.23 15:32

Путин снова захотел переговоров с Украиной

20.06.23 15:57

Ледники Гималаев, снабжающие водой почти два миллиарда человек, стремительно тают

19.06.23 14:54

Мэр Мелитополя рассказал о беспределе, который устраивают в городе оккупанты

21.06.23 19:06

Григорий Клинишов, один из создателей термоядерной бомбы... покончил с собой

19.06.23 15:31

У Зеленского пообещали не атаковать территорию России

20.06.23 14:19

На юге Украины в водоемах запретили ловить рыбу