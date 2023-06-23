Администратору Telegram-канала «Повестки» дали 5 лет

Главное: В Киеве на 5 лет осудили администратора TГ-канала «Повестки». Он писал в паблике, где находятся представители военкоматов.

Детали: В Киеве осудили администратора Telegram-канала «Повестки» о местах работы военкомов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку.

Дарницкий суд признал его виновным по статье 114-1 Уголовного кодекса — препятствование законной работе Вооруженных сил, говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Мужчина писал в паблике, где находятся представители территориальных центров комплектации. При этом, как установил суд, админ канала использовал фразы «по возможности не заезжайте», «будьте осторожны» и других фраз, которые дискредитировали работу ТЦК.

Суд сослался на обращения районных военкоматов Киева о том, что распространение информации о местах выдачи повесток приводят «к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории Киева, срыву мобилизационных мероприятий и также приводят к подрыву авторитета Вооруженных сил».

Установлено также, что админ канала «распространял информацию с ограниченным доступом».

«Действия этого лица приводят к напряжению в обществе, формированию негативного отношения к отдельным лицам, которые выполняли свои обязанности в составе ТЦК, а также формированию стойких оснований для дальнейшего отказа граждан от исполнения своих конституционных обязанностей в особый период», — говорится в материалах приговора.

В решении суда засекречено имя судьи, вынесшего приговор.