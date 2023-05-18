СБУ арестовала лидера «народовластия», который призывал к госперевороту в Полтаве

Главное: В Полтаве задержан лидер «народовластия», призывавший к захвату правительственных учреждений. Он хотел создать псевдогосударственное образование в городе.

Детали: В Полтаве задержан лидер «народовластия», призывавший к захвату правительственных учреждений. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, мужчина хотел создать псевдогосударственное образование в городе, а себя позиционировал как «главу народовластия» и «самоуправления».

Незаконную институцию злоумышленник назвал «советом территориального общества» и успел даже заказать бланковую печать.

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.