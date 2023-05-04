В окрестностях Чернигова трактор подорвался на мине

Главное: Под Черниговом тракторист наехал на мину. Водитель трактора остался невредимым.

Детали: В окрестностях Чернигова в четверг, 4 мая, на мине подорвался трактор, обрабатывавший поле. Об этом сообщает Оперативное командование «Север».

Отмечается, что около 13:20 жители Чернигова услышали взрыв. Причиной этого была детонация мины.

По предварительной информации, при обработке земли в окрестностях Чернигова трактор наехал на мину, после чего она взорвалась.

«К счастью, водитель трактора остался невредимым. Другая информация уточняется», — отмечают военные.

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