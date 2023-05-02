В Одессе произошел курьезный инцидент из-за кошки

Главное: Необычный инцидент произошел в Одессе. Тут на дереве застряли кошка и женщина.

Детали: В прошлый понедельник, 1 мая, в Одессе произошел весьма необычный инцидент. О нем поведали в ГСЧС.

Как сообщается, на проспекте Академика Глушко в Киевском районе города женщина попыталась достать кошку с дерева и застряла на уровне третьего этажа.

В итоге вызволять ее пришлось спасателям.

Для этого они применили выдвижную лестницу, при помощи которой сняли с дерева животное и ее хозяйку.

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