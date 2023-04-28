Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Умани продолжает увеличиваться

Главное: В Умани уже 15 жертв, судьба родителей двух погибших детей неизвестна. Спасатели будут работать на месте трагедии, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось.

Из-за ракетного удара в Умани Черкасской области в пятницу, 28 апреля, погибли уже 15 человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщает МВД в Telegram.

«15 погибших в Умани», — говорится в сообщении.

Судьба родителей двух погибших детей неизвестна, заявил президент Владимир Зеленский в Twitter.

«Умань. Разбор завалов продолжается. Двое из погибших — дети, которых невозможно узнать. Судьба их родителей неизвестна», — написал глава государства.

Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось, заметил президент.

«Российский террор победим только совместно — оружием для Украины, жесточайшими санкциями против государства-террориста, справедливыми приговорами для убийц», — подчеркнул Зеленский.

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