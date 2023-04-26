В Мариуполе обнаружены новые массовые захоронения, — мэрия

Главное: Новые массовые захоронения обнаружены в оккупированном Мариуполе. Петр Андрющенко рассказал, что новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище запечатлены на спутниковых фото.

Детали: Google обновил в GoogleMaps спутниковые снимки Мариуполя, которые демонстрируют масштабные разрушения в городе и новые массовые захоронения. Об этом заявил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале в среду, 26 апреля.

«Разбомбленный Драматический театр еще до разбора завалов и с надписью Дети. Мариуполь в ранах перед демонтажем. Судя по истории разрушений — фото со спутника сделано в разные даты после середины марта 2022 года», — отметил чиновник.

По его словам, мэрия города подробно проработала карту всех кладбищ.

«Нашли новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище (Левобережное кладбище). Секторы по размеру визуально больше братских могил в с. Виноградное или с. Мангуш», — добавил он.

Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (приблизительно к середине июля) закрыто и под контролем оккупантов, поэтому неизвестно, кого и в какой период похоронили, отметил Андрющенко.

Всю истину установят окончательно после освобождения Мариуполя. Поэтому не следует «снижать активность мониторинга и получения информации о преступлениях России в Мариуполе ни на минуту», резюмировал представитель городской администрации.

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