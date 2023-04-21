В селе на Киевщине нашли противотанковую мину

Главное: В Киевской области на обочине дороги обнаружили противотанковую мину РФ. Взрывоопасный предмет, оставленный оккупантами, обнаружили на обочине дороги в центре Липовки.

Детали: На обочине центральной улицы села Липовка в Киевской области обнаружили российскую противотанковую мину. Об этом 21 апреля сообщил глава полиции региона Андрей Небытов.

«Жители сразу позвонили в Бучанское управление полиции Киевщины. Наши взрывотехники разминировали территорию и проверили улицу на наличии других опасных находок времен враждебной оккупации», — отметил он.

Начальник областного управления полиции в очередной раз призвал граждан быть осторожными и при обнаружении любых подозрительных предметов сообщать по номеру «102».

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